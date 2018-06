Een kruisje in een muggenbult, helpt dat nou wel of niet?

Argh! De jeuk van een muggenbult kan je knettergek maken. Wat ertegen helpt? Een muggenexpert geeft antwoord.

Vroeger zei oma altijd dat een kruisje tegen de jeuk helpt. Maar dat klopt feitelijk niet, vertelt Bart Knols, medisch entomoloog en schrijver van het boek Mug aan EditieNL. “Als je een kruisje zet in een muggenbult, vervang je de jeuk door pijn,” aldus Knols. “Die pijnprikkel is sterker dan jeuk. Het is maar tijdelijk en helpt dus niet echt.”

Handig trucje

Vaak is de pijn van een kruisje wel beter te verdragen. Dus mocht je wakker liggen van de jeuk, dan kan het een beetje helpen om sneller in slaap te vallen. Bij kleine kinderen is het om die reden een befaamd trucje.

Wat helpt tegen jeuk?

Volgens Knols helpen crèmes met antihistamine (zoals Azaron) tegen de jeuk. Maar als je er zo snel mogelijk vanaf wilt, is de afleidingstactiek wel net zo makkelijk. Kruisjes, maar ook ijsklontjes, tijgerbalsem, mentholhoudende crèmes, tandpasta of koelzalf kunnen de ergste jeuk vervangen, dan wel onderdrukken (menthol heeft een verkoelend effect). Op huidziekten.nl lezen we dat je er ook wat azijn op kunt deppen: een ‘lichte brandende sensatie’ in de beetwond kan de jeuk vervangen. Verder is jodium een beproefd trucje, hierdoor zou de bult ook sneller wegtrekken.

Niet krabben!

Probeer verschillende dingen uit om te zien wat bij jou het beste werkt. Maar wat je ook doet: vooral niet krabben! Hierdoor stroomt er meer bloed naar de bult en duurt het langer voordat-ie verdwijnt.

Bron: Margriet.nl | Beeld: iStock