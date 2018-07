Volop kritiek op de ‘migraine pose’: ‘Mijn ziekte is geen beautytrend’

Maak kennis met de ‘migraine pose’: een hit op Instagram waarbij vooral vrouwen poseren alsof ze hoofdpijn hebben. Dat zorgt nu voor bakken kritiek.

Lees ook

Zo herken je migraine én wat kun je er tegen doen?

Hoofdpijndossier

De zogenoemde ‘migraine pose’, waarbij je je vinger of hand tegen je slaap houdt, is volgens beautyexperts een subtiele manier om je jukbeenderen strak te trekken en je wenkbrauwen natuurlijk te liften. Gigi en Bella Hadid, Kendall Jenner en zelfs Doutzen Kroes; ze doen het allemaal voor een mooier kiekje. Maar mensen die daadwerkelijk aan migraine lijden, zien er echt niet zo florissant uit en vinden het maar wat beledigend dat hun ziekte zo op de hak wordt genomen.

#truemigrainepose

Nee, als je migraine hebt, druipt de pijn van je gezicht af. Foto’s die migrainepatiënten uit protest delen onder de hashtag #truemigrainepose zijn daar het bewijs van. “Mijn ziekte is geen beautytrend”, bekritiseert een vrouw, met een kiekje waarop ze met waterige, vermoeide ogen de camera inkijkt. Een andere vouw deelt maar liefst 99 selfies die ze maakte tijdens migraineaanvallen. En weer een ander deelt een foto waarop ze in het ziekenhuis ligt: “Ik leef al vijf jaar met chronische migraine en lijd iedere dag vreselijke pijn.”

Migraine pose – de beautytrend:

Een bericht gedeeld door Gigi Hadid (@gigihadid) op 4 Jun 2018 om 7:47 (PDT)

#sundays #vibes 😇 Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 25 Jun 2017 om 11:30 (PDT)

Migraine pose – het real life probleem:

For 9 years I have been photographing myself when I get a #migraine (about 15x a month). It is not glamorous @ELLEmagazine. Thanks to all the women who have been posting their #migrainepose photos and standing up for us all. Here are 99 of my #chronicmigraine #selfportraits #MHAM pic.twitter.com/U3QCjYfV0H — Migraine Register (@MigraineReg) June 27, 2018

I love the way the #migraine community is snapping back at @ELLEmagazine and taking back the #MigrainePose – this is what a #truemigrainepose looks like. pic.twitter.com/kIiCX3ttMj — Julie Ryan (@drunkitty2000) June 27, 2018

Nothing about this is okay. Our debilitating disease isn’t a trend or pose for you to get likes off. I’ve been living with chronic #migraine for 5 years & live in excruciating pain daily. Do better @ELLEmagazine , feature those that live with migraine #migrainepose #spoonie pic.twitter.com/0G4ti1XTym — ChronicMigraine Girl 🌈✨🌈 (@migrainesallday) June 27, 2018

Shame on you #Elle for you article on the #MigrainePose. This is my #TrueMigrainePose. It’s not glamorous and your article undermines years of advocacy work by many brave migraine sufferers. This is what #Migraine looks like. pic.twitter.com/Quu2MAO3yf — Heather Calkins (@HeatherCalkins) June 27, 2018

You wouldn’t glamorize an “anorexia pose” if it was going around Instagram and you shouldn’t glamorize the #migrainepose for the same reasons. This is a serious condition that ruins lives and in fact people do lose their life to it. — Heather Calkins (@HeatherCalkins) June 27, 2018

Migraine isn't a headache. It isn't a beauty trend, either. This is an example of what migraine really looks like for those of us living with this disabling neurological condition. #truemigrainepose #migrainepose @ellemagazine @Cosmopolitan pic.twitter.com/aZVo376QI1 — Sarah Hackley (@SarahHackley) June 27, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram Gigi Hadid