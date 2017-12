Koukleumen opgelet: je kunt écht allergisch zijn voor de kou

Zodra de temperaturen dalen, beginnen je ogen te tranen en je neus te druppen. Nee, geef jou maar de zomer. Je gebruikt daarom maar al te graag het excuus dat je allergisch bent voor de kou. En nee, je stelt je niet aan: deze allergie bestaat namelijk écht.

Het heet koude urticaria. Daarbij krijg je vervelende galbulten of zwellingen op je huid die in aanraking komen met de kou. Denk aan stukjes van je armen of erger: je gezicht. Toch wil je deze allergie echt niet hebben, want in ernstige vorm kan het zelfs zorgen voor een te lage bloeddruk en daardoor kans op overlijden. Oei!

Bron: Grazia | Beeld: iStock