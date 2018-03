Ha! Volgens deze experts kun je beter een kortere tijd planken

Het lijkt misschien heel goed: een paar minuten afzien tijdens het planken. Toch zeggen deze experts dat je beter kortere setjes kunt doen dan minutenlang volhouden.

Lees ook: Valt mee: dit is hoe vaak je moet sporten om gezond te blijven

Professor en nek- en rugspecialist Stuart McGill ziet dan ook het nut niet van jezelf martelen met lang planken. McGill: ‘Met een paar setjes van 10 seconden achter elkaar, bereik je evenveel effect.’ Maar daar zijn andere personal trainers het niet helemaal mee eens. Jammer… Benji Tiger, een trainer uit Florida, geeft aan dat het toch wel wat langer moet om resultaat te zien.

30 seconden

Tiger: ‘Je moet minstens 30 seconden lang planken, wil je effect zien. Of als je verschillende kortere oefeningen na elkaar wil doen (zoals een intervaltraining) is het beter om een paar keer na elkaar 20 seconden in plankhouding te gaan staan.’ Van Rob Arreaga, een personal trainer uit New York, moet je het zelfs nóg wat meer seconden volhouden . ‘Een ideale plank duurt een minuut.’ Meningen zijn dus verdeeld over de duur van het planken, maar wij houden het bij korte setjes. Veel makkelijker vol te houden!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: HLN.be | Beeld: Shutterstock