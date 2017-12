Kon ook niet anders: er is een reden dat we verslaafd zijn aan karamel-zeezout

Pindakaas, cola, wodka, chocola, kruidnoten: karamel-zeezout is er tegenwoordig in allerlei varianten. En dat is ook niet zo gek, want de combinatie is retepopulair. Uit onderzoek blijkt dat er een reden is dat we zo verslaafd zijn aan karamel zeezout.

Professors aan de Universiteit van Florida deden onderzoek en kwamen erachter dat de combinatie van suiker, vet en zout ervoor zorgt dat we er niet vanaf kunnen blijven.

Onderzoek

Voor het onderzoek werd er door 150 mensen een stukje karamel zeezout geproefd. De professors kwamen erachter dat als we iets eten wat zoet, zout en vettig tegelijk is, onze hersenen een seintje afgeven wat zegt dat we hunkeren naar nóg meer karamel zeezout. Marketinganalist Cammy Crolic en professor Chris Janiszweski noemen dit ook wel ‘hedonistische escalatie’. Omdat we bij elke hap karamel-zeezout net iets anders beleven, wil je blijven eten. ‘Een persoon is dan gemotiveerder om extra smaken te blijven proeven bij de volgende beet.’ Omdat bijvoorbeeld groenten minder soorten smaken bevatten, ben je minder snel geneigd daarvan te blijven eten.

