Kom je altijd te laat? Dan ben je succesvoller én leef je langer

Elke keer neem je jezelf voor om deze keer écht op tijd te komen. Maar als je heel eerlijk bent, weet je dat dat eigenlijk nooit gaat lukken. Toch zegt het ook wel degelijk iets positiefs over je: je bent succesvoller én je leeft langer. Ha!

Ook kun je er niet heel veel aan doen. Mensen die altijd te laat komen nemen tijd namelijk anders waar. Dit laat hen denken dat ze nog wel even een kort filmpje kunnen kijken, terwijl ze eigenlijk al lang op hun afspraak hadden moeten zijn. Deze ‘type B’-mensen hadden dan ook het idee dat er 77 seconden in een minuut zaten toen ze tijd moesten inschatten, terwijl het ‘type A’ het bijna correct had met 58.

Succesvoller

Toch helpt een ‘kan nog wel’-instelling gecombineerd met het vermogen om outside the box te denken om succesvoller te zijn in de toekomst. Deze mensen zien namelijk nooit nederlagen in het leven, hoe somber dingen ook zijn. Er is ook iets enorm indrukwekkends aan een persoon die zich niet zal laten tegenhouden: zelfs niet door het begrip tijd. Want ook al gaan ze nóóit meer op tijd komen, zij zien nog steeds de mogelijkheid om dat wél te laten lukken. Als gevolg hiervan is de laatkomer gedreven om doelen te behalen, een positieve eigenschap in het werkleven, wat hen een voordeel oplevert bij werkgevers.

Gezondheidsvoordelen

Daarnaast is stress is een van de grootste oorzaken van ernstige ziekten. Hartaanvallen, beroertes, Alzheimer kunnen er allemaal door worden veroorzaakt. Maar de mensen die altijd te laat zijn, die voelen nauwelijks stress. Dat zorgt weer voor een langere levensverwachting. Toch maar iets vaker te laat komen dus?

