Beste uitvinding ooit: koffie spread voor op brood

Als jij de dag niet kunt beginnen zonder een kop espresso of cappuccino hebben we goed nieuws! Er is namelijk een reden om je ontbijt voortaan niet over te slaan… Er bestaan een heuse koffie spread voor op brood.

Koffie spread

Klinkt koffie spread niet als muziek in de oren? Vanaf nu is het namelijk ineens een stuk aantrekkelijker om wél een bammetje te smeren voordat je de deur achter je dichttrekt. Deze spread is niet voor niets de lekkerste manier om toch aan je cafeïne fix te komen. De Firebox Coffee Spread heeft zelfs een award in de wacht gesleept. En oké, voor €11,39 is het niet de goedkoopste manier om te ontbijten, maar lekker klinkt het wel.

Hup, in het winkelwagentje!

Beeld: Firebox