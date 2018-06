Dít is officieel de knapste man van Nederland (en hij is nog vrijgezel)

De Miss Nederland- en Miss Universe-verkiezingen kent iedereen wel, maar wist je dat er jaarlijks ook gekeken wordt naar de knapste mannen ter wereld? In aanloop naar de grote finale van de Men Universe-verkiezing op 27 juli aanstaande in de Dominicaanse Republiek is déze aantrekkelijke man alvast verkozen tot ‘knapste man van Nederland’.

De 23-jarige Rotterdammer Brad Zee, die momenteel in Nieuwerkerk aan den IJssel woont, won afgelopen weekend de Mister Universe Nederland-verkiezing tijdens een finale in het Worldhotel Wings in Rotterdam. Ook kreeg hij een medaille omgehangen voor Mister Best Body.

Dat hij de titel op zijn naam mag schrijven, begrijpen we helemaal. Scroll maar eens door het instagramaccount van de personal trainer: met zijn gespierde lijf – opgeleukt met de nodige permanente kunstwerkjes – en million dollar smile zouden wij een afspraakje met hem zeker niet afslaan. Leuk voor eventuele geïnteresseerden: Brad is sinds kort weer vrijgezel, dus een afspraakje zou er zomaar eens écht in kunnen zitten.

