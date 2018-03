Kleurencursus: deze vrolijke tinten helpen je herstellen van een burn-out

Het blijkt al een tijdje uit cijfers: steeds meer millennials kampen met extreem veel stress en burn-outklachten. Om daarvan af te komen, kun je natuurlijk verschillende dingen ondernemen; probeer bijvoorbeeld eerst met wat gas terug te nemen. Daarnaast kunnen kleuren je uit de put helpen en ervoor zorgen dat je al gauw een stuk beter in je vel zit.

Meer ontspanning, makkelijker grenzen aangeven en minder piekeren? Het is mogelijk door de wetenschappelijk bewezen invloed van kleur te gebruiken. Kleur beïnvloedt emoties en gedachten positief, en zelfs de bloeddruk en ademhaling kunnen er baat bij hebben. ‘Kleur is trilling, net zoals muziek dat is. Elke klank en iedere kleur heeft een eigen golflengte, die direct inspeelt op je gevoel als deze bij je binnenkomt’, legt bloeicoach Anne-Lies Smal van Bloei! Kleur bij persoonlijke ontwikkeling uit. ‘Een geweldig nummer op de radio brengt van alles bij je in beweging; zo ook een kleur in een bloemenkraam waar je nog eens voor terug loopt. Denk maar eens aan een lievelingskleur of een kleur met een mooie herinnering. Tovert dat een glimlach op je gezicht? Deze invloed kun je gebruiken om jezelf beter te leren te kennen, goed voor jezelf te zorgen en je herstel te bevorderen.’

Gevoel

Kleur is volgens Anne-Lies een communicatiemiddel van ons onderbewuste. ‘Neem bijvoorbeeld een rood verkeerslicht; rood is de kleur van alert zijn, waardoor je weet wat je te doen staat’, vertelt ze. Maar het heeft ook met persoonlijke opvattingen te maken. ‘Hoewel kleur een algemene taal kent, is er altijd een mogelijke persoonlijke associatie. Zo kan turkoois voor jou zalig zijn en voor de ander niet te doen; dat heeft ook te maken met fases waar we in zitten. Over het algemeen zijn lichte en zachte kleuren de kleuren die een fijn gevoel teweeg brengen. Deze vragen niet veel energie van je en geven je juist energie.’

Burn-out

Heb je een burn-out gehad omdat je je grenzen niet goed kon aangeven op het werk? ‘Dan zal groen een lastige kleur voor je zijn’, aldus de kleurcoach. ‘Groen gaat namelijk over groeien en je ontwikkelen op een manier die bij je past. Als dat niet mogelijk was en jij ook moeite hebt met grenzen aangeven, zul je die kleur mijden. Je afkeur voor die kleur laat wel zien dat daar de uitdaging zit. Want die grenzen aangeven is natuurlijk wel wat je graag wilt leren. Als dat lukt zul je zien dat je afkeer van groen verdwijnt.’

Positieve kleuren

Er zijn veel kleuren die je een beter gevoel kunnen geven en kunnen helpen herstellen van een burn-out. Anne-Lies legt uit:

Roze is een vriendelijke kleur die alles een beetje zachter zet. De kleur van lief zijn voor jezelf en je omringen met fijne dingetjes. Schoonheid, bloemen en met een dekentje op de bank. Het is ook de kleur van troost, mag het wat zachter en om hulp durven vragen.

Oranje is de kleur van levenslust en je allerdiepste gevoelens. De kleur helpt je om in contact te komen met dat wat goed voelt en wat echt belangrijk voor je is in het leven. Het is ook de kleur van geluk, van je vrij en onbevangen voelen.

Geel is de kleur van positiviteit en blijheid maar juist dat kan teveel zijn voor je als je nog niet zo goed in je vel zit. Het helpt, als je wel graag gebruik wilt maken van die fijne eigenschappen van een kleur dan een zachte tint te nemen. Want positiviteit is natuurlijk wel iets wat helpt bij herstel.

Groen geeft harmonie, rust en ruimte en is een hele fijne balansbrenger. Dat is fijn bij het herstel omdat deze kleur je laat voelen wat je echt graag wilt doen en voelt. Groen heeft een gunstige invloed op het leren omgaan met grenzen. Het maakt je hart sterk om te zeggen wie of wat je wel toe laat en wie je niet verder brengt. Het helpt relaties te verbeteren en vooral die met jezelf.

Turkoois is ook fijn, het doet je sowieso denken aan de prachtige tropische zee. Het is de kleur van go with the flow. Heerlijk om bij ruimte te ervaren en de dingen op je eigen wijze te doen. Daar staat turkoois voor, de Pippi onder de kleuren: het op jouw manier doen. Je zult minder de behoefte voelen om je aan te passen, iets dat vaak een oorzaak is van een burn-out.

Blauw kan je helpen als je dat heerlijke gevoel van fluiten op de fiets weer wilt ervaren. Vrijheid en ruimte, gewoon ruimte om te ademen en te zeggen wat er speelt. Het is de kleur van zelfexpressie, je uiten op welke manier dan ook.

Wit is ook een bruikbare kleur die staat voor mogelijkheden, denken in oplossingen en een stralend middelpunt in je eigen leven mogen zijn. Vaak durf je jezelf meer te laten zien. Wit geeft ook inzicht, rust en overzicht; zo belangrijk als je leven op zijn kop staat na een burn-out.

Ben je benieuwd waarom juist die ene kleur zo in het oog springt? En nog boeiender: hoe je het positieve effect van kleuren in het dagelijks leven kunt ervaren?

