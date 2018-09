Wat de kleur van je ontlasting over je gezondheid zegt

Kijk jij wel eens in de wc pot na een grote boodschap? Dan valt je misschien op dat de kleur van je poep nog wel eens varieert. Je eet immers niet iedere dag hetzelfde en dat heeft invloed op de kleur van je ontlasting. Maar wat is eigenlijk een normale kleur en wat betekenen de andere kleuren die je poep kan hebben?

Je poep kan allerlei bruin- en groentinten hebben. Deze kleurschakeringen zijn allemaal normaal en duiden niet op gezondheidsproblemen. Een bruine kleur komt meestal door de afbraak van gal in je spijsverteringskanaal. Groen komt vaak van groene bladgroenten in je eten. Denk aan spinazie, maar ook aan boerenkool of andijvie.

Heeft je ontlasting een groene kleur, dan kan dat ook komen doordat je voedsel te snel door je spijsverteringskanaal gaat. Er komt dan te weinig gal bij om alles mooi bruin te kleuren. Dit verschijnsel treedt meestal op bij diarree of na een operatie aan je maag of slokdarm. Nog een mogelijkheid is dat je ijzersupplementen slinkt. Ook deze kunnen je ontlasting groen kleuren.

Bleke of kleikleurige ontlasting

Bleke of kleikleurige ontlasting kan komen doordat je middelen tegen diarree slikt, zoals producten met bismutsubsalicylaat. Moet je een röntgenfoto laten maken van je bovenste spijsverteringsorganen, dan krijg je vaak een drankje dat barium bevat. Ook dat kan je ontlasting een kleiachtige kleur geven. Schrik daar dus niet van als je voor zo’n foto naar de arts bent geweest.

Slik je geen middelen tegen diarree en heb je geen barium binnengekregen, dan is bleke ontlasting altijd een reden om je huisarts te raadplegen. Zeker als je naast lichtgekleurde ontlasting ook een gelige huid of gelige ogen hebt.

Gele ontlasting

Gele poep kan verschillende oorzaken hebben. Het kan komen doordat je lichaam vetten niet goed kan afbreken doordat je alvleesklier niet optimaal werkt. Is je ontlasting daarnaast olieachtig en ruikt deze meer dan normaal, dan kan het zijn dat je last hebt van coeliakie of een infectie door een parasiet als giardia lamblia. Maak in dat geval een afspraak bij de huisarts.

Ga bij verdenking van coeliakie zeker niet zelf aan de slag met glutenvrij eten. Dat is namelijk niet goed voor je gezondheid als je niet gluten-intolerant bent, zoals je in dit artikel kunt lezen.

Zwarte ontlasting

Zwarte ontlasting kan komen doordat je zoethout (in drop) hebt gegeten, middelen met bismutsubsalicylaat of ijzersupplementen hebt ingenomen. Deze (voedings)middelen maken de kleur van je poep donkerder. Is je ontlasting teerachtig van structuur, dan is dat een reden om naar de huisarts te gaan. Er kan dan namelijk iets aan de hand zijn met je maag of dunne darm.

Rode ontlasting

Als je ontlasting een roodachtige kleur heeft, komt dit meestal doordat je bietjes hebt gegeten. Ook cranberry’s, tomatensap en zelfs tomatensoep kunnen je ontlasting een roodachtige kleur geven. Net als etenswaren met rode kleurstof. Denk aan ijsjes, roze schuimpjes en taart met zo’n mooi rood gelatinelaagje.

Anders is het als je poep helder rood kleurt; dan is er mogelijk wat anders aan de hand. Helder rood duidt meestal op de aanwezigheid van bloed in je ontlasting. Dit kan komen door een bloeding in de lager gelegen spijsverteringsorganen, zoals de dikke darm of endeldarm. Uiteraard is dit een reden om je huisarts te bezoeken. Wacht daar niet te lang mee, maar bel meteen even op voor een afspraak.

Tekst: Annemiek (Floraa Health Blogger) | Beeld: iStock