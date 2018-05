Door deze kleding kun je last van jouw rug krijgen

Van een zware tas weten we allemaal dat het niet echt goed is voor je rug. Toch zijn er ook kledingstukken waarmee je op moet passen. Onbewust zouden deze namelijk weleens voor rugklachten kunnen zorgen.

Want eigenlijk blijkt dat elk kledingstuk dat ervoor zorgt dat jij belemmert wordt in een beweging, of een onnatuurlijke houding veroorzaakt, niet goed is voor je. Dat klinkt misschien logisch, maar wat dacht je van jouw skinny jeans? Je benen worden gedwongen om in een strakke broek te zitten, terwijl dit eigenlijk niet natuurlijk is.

Niet hoed

Chiropractor Tim Hutchful, van de British Chiropractic Association (BCA), legt dan ook uit met welke items je op moet passen: ‘Grote hoeden kunnen je nek heel erg belasten wanneer je je hoofd draait. Kledingstukken die nauw om je benen zitten, zoals een kokerrok of skinny jeans, kunnen je beweging heel erg beperken en ervoor zorgen dat je anders gaat lopen. Een skinny jeans vermindert iemands mobiliteit.’

Met mate

Wel een beetje lastig natuurlijk als deze items de helft van je kast innemen. Toch hoef je ze niet volledig de deur uit te doen, maar draag ze vooral met mate. Hutchful: ‘Hoewel we zeker niet zeggen dat je niet langer jouw favoriete kleding kan dragen, is moderatie het beste en zijn er eenvoudige manieren om de impact op jouw houding en algehele gezondheid te verminderen. Probeer bijvoorbeeld elke keer dat je je skinny jeans draagt, de dagen daarna iets lossers aan te doen, zodat je jouw lichaam een pauze geeft.’ Ook kan het helpen om te investeren in een rugzak, zodat je daardoor in ieder geval minder belast wordt.

Bron: Grazia | Beeld: Shutterstock