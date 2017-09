‘Kinderen die dicht bij een snackbar wonen hebben meer kans op gewichtstoename’

Als je later thuis bent van werk dan verwacht en geen tijd hebt om te koken, kan de snackbar om de hoek hét gemak bieden dat je op dat moment nodig hebt. Fijn, maar het moet geen gewoonte worden.

Lees ook: Deze banen zijn het slechtst voor je gezondheid

Niet alleen jouw slanke lijn zal eronder lijden, maar dat van je kind ook. Onderzoekers stellen namelijk dat een snackbar dicht bij huis zorgt voor een grotere kans op gewichtstoename bij kinderen.

Een team van de University of West England deed onderzoek onder 1.500 kinderen tussen de vier en elf jaar. Zij ontdekten dat de buurt waar de onderzochte kinderen woonden van invloed was op hun gewicht. Dit was een toevoeging op het feit dat het aantal kinderen met obesitas verdubbelt tussen het eerste en laatste jaar van de basisschool, zo meldt onderzoeker Matthew Pearce aan The Guardian.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 13,6 procent van de kinderen (tussen de vier en zeventien jaar oud) in ons land kampt met overgewicht, waarvan 2,7 procent met obesitas.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NU.nl