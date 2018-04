Kim gaf haar broer een nier: ‘Onze familieband is niet veranderd’

Zolang jij en de mensen om je heen gezond zijn, sta je niet stil bij orgaandonatie. Maar voor deze vrouwen werd het een kwestie van leven of dood.

Kim (26) gaf een nier aan haar broer

Dat mijn broer een probleem had met zijn nieren, was een grote shock. Amper 26 was hij, en hij leek kerngezond. Maar tijdens een routineonderzoek op zijn werk kreeg hij te horen dat zijn nieren nog maar voor 25 procent werkten. Dat vind ik zo vreemd: je kunt heel lang rondlopen met slecht functionerende nieren, zonder lichamelijke klachten. Een oorzaak hebben ze niet gevonden, ze wisten alleen dat hij dringend een nier nodig had. Maar het is niet zo dat je die dan meteen kunt krijgen. Je staat zo drie à vier jaar op een wachtlijst. Vreselijk lang dus, zeker voor zo’n jonge vent. Tot die tijd moest hij aan de dialyse. Een andere optie is donatie, met een nier van een donor die je kent. Toen ik dat hoorde, ben ik gaan zoeken. Ik heb brochures gelezen, websites geraadpleegd, met mijn moeder en man gepraat… Zijn artsen hebben me alles goed uitgelegd, want als je zoiets nooit hebt meegemaakt, weet je niet goed wat het inhoudt. Daarna wist ik het zeker: ik wilde Dennis een nier geven.’

Liever bevallen

‘Mijn broer moest even wennen aan het idee. Dat hij dan een lichaamsdeel van mij in zich zou dragen, vond hij maar vreemd. Bovendien vond hij me nog te jong voor zo’n operatie. ‘Zou je dat nu echt wel doen?’ heeft hij me meermaals gevraagd. Maar als je weet dat hij anders jaren aan de dialyse zou moeten, dan is zo’n beslissing snel genomen. Hij zou precies hetzelfde hebben gedaan, dat weet ik zeker. Nadat ik had besloten dat ik zou doneren, moest nog onderzocht worden of mijn nier geschikt was. Broers en zussen hebben weliswaar de grootste kans van slagen, maar het was toch afwachten. Gelukkig bleek mijn nier geschikt, zijn vriendin had zich ook laten testen, maar zij bleek niet geschikt.

De eerste dagen erna kon ik amper lopen.

Tussen de beslissing te doneren en de operatie zelf zitten nog enkele maanden. In die periode word je medisch onderzocht en je gaat op gesprek bij de psycholoog. Je hebt dus tijd genoeg om vreselijk nerveus te worden. Dat was ik ook: ik was nog nooit geopereerd en dan meteen zo’n ingreep! Voor de operatie hebben ze me zelfs extra kalmeringsmiddel gegeven, omdat ik maar niet rustig werd. Maar getwijfeld heb ik niet. Geen moment. Als je iemand zo kunt helpen, doe je dat toch? Zeker je eigen broer. En ja, de operatie heeft serieus pijn gedaan. De eerste dagen erna kon ik amper lopen. Als ik hoestte, moest ik met mijn armen stevig tegendruk geven, om de pijn een beetje te dempen. Ik beval nog liever dan een nier te geven, zo veel pijn heb ik gehad. Voor mijn ouders moeten het angstige momenten geweest zijn: niet één, maar twee kinderen die op hetzelfde moment onder het mes gingen. Ik weet dat mijn moeder heel opgelucht was toen we uit de operatiekamer kwamen.’

Kleine prijs

‘Mijn oudste zoontje was anderhalf tijdens de transplantatie, te jong om te beseffen wat er aan de hand was. Inmiddels hebben we het hem wel verteld. Soms wijst hij naar het litteken op mijn buik en zegt hij: ‘Daarmee heb je oom Dennis geholpen, toch?’ Na de donatie heb ik nog een zoontje gekregen en nu ben ik hoogzwanger van ons derde kindje, een meisje. Ik werd wel extra in de gaten gehouden, maar ik heb nergens last van gehad tijdens m’n zwangerschappen. Onze familieband is niet veranderd door de transplantatie. We waren al heel hecht, dat is zo gebleven. We praten er niet vaak over, al zeggen we soms wel dat we blij mogen zijn dat het zo goed is afgelopen. Want: wat als de operatie niet geslaagd was? Of als de nier was afgestoten? Als Dennis me zijn zusje noemt, hoor ik de dankbaarheid in zijn stem. Hij werkt weer, kan weer sporten en voelt zich supergoed. Misschien heeft hij binnen een jaar of 25 een nieuwe nier nodig, een donornier gaat niet altijd een leven lang mee, maar dat zijn zorgen voor later. Het gaat nu geweldig. En met mij ook. Natuurlijk moet ik voorzichtig zijn met de nier die ik nog heb. Ik moet opletten met zout en bepaalde medicijnen en ik ga elk jaar op controle. Maar dat is toch een kleine prijs voor een gezonde broer?’

