Kim-Lian: ‘Ik ben eigenlijk al drie máánden niet naar de sportschool geweest’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Ik ben alweer drie weken niet naar de sportschool geweest. En als ik eerlijk ben en die ene keer van drie weken terug niet meetel, ben ik eigenlijk al drie máánden niet geweest. Ai.

Ai voor mijn lichaam. Ik zie het namelijk meteen aan mijn billen en benen als ik ze niet minimaal twee keer per week aan het werk zet. En ai voor mijn portemonnee. Ik betaal namelijk wel al die maanden mijn contributie. Al tig keer heb ik met mijn mobiel in m’n handen gestaan en gedacht: ik ga nú bellen en zeg per direct mijn abonnement op! Het is zonde van het geld, want ik ga toch niet.

Maar toen ik die ene keer inderdaad belde, praatte die lieve mevrouw van de sportschool me om om mijn huidige abonnement om te zetten naar een iets goedkopere variant. ‘Twee keer in de week lukt me echt niet,’ verontschuldigde ik me nog tegen haar. ‘Zullen we het dan omzetten naar één keer per week? Dat moet toch wel lukken? Je was zo lekker bezig,’ zei ze vol overtuiging.

Ja, dat is waar. Ik wás zo lekker bezig. Waar is het misgegaan? Mmm… Van januari tot en met maart was ik met drie verschillende tv-programma’s – Stelletje Pottenbakkers!, 5 Golden Rings en Verzamelkoorts! – fulltime aan het werk. Daarnaast deed ik ook nog dingen voor de Negenmaandenbeurs en nog wat andere activiteiten. En niet te vergeten: ik spendeer mijn tijd ook graag aan mijn gezin, dus was het totaal te verklaren dat die sportschool onder aan mijn prioriteitenlijstje kwam te staan.

Als ik Daniel vraag of hij mijn naakte lichaam slap en uitgezakt vindt, kijkt hij me paniekerig aan. Hahaha, arme man.

Maar ja, dat was toen. Ik heb het nu al een tijdje wat rustiger qua werk, dus wat is mijn excuus? Geen zin? Nee dat is het niet. De lessen bodypump en bodybalance zijn hartstikke leuk en nog lekker om te doen ook. Om nog maar te zwijgen over de dance-groepsles, die is echt mijn favoriet. Ik denk dat het simpelweg niet meer (of nog niet opnieuw) in mijn systeem zit. Mijn dagen mogen dan even niet meer gevuld zijn met tv-opnames, maar wel met 101 andere dingen die ik heb moeten laten liggen de afgelopen tijd. Ellenlange to-dolijstjes met klusjes in en om het huis en de tuin. Zoals daar zijn: de administratie, het weer aanhalen van sociale contacten (ik ben een slechte vriendin geweest de afgelopen maanden), maar ook simpelweg genieten van af en toe rust, van gewoon even niets moeten. En de sportschool, hoe leuk de lessen ook zijn, het is toch weer een ‘moetje’. Van mezelf hoor. Van niemand anders.

Als ik Daniel vraag of hij mijn naakte lichaam slap en uitgezakt vindt, kijkt hij me paniekerig aan. Hahaha, arme man. Arme mannen! Want dit is natuurlijk een linke vraag die menig man regelmatig van zijn vrouw/vriendin krijgt toegeworpen en waarop geen enkel (goedbedoeld) antwoord juist is. ‘Laat maar, schat. Zeg maar niks,’ zeg ik, terwijl ik mezelf nog maar een keer in de spiegel bekijk.

Vergeef me dat ik bij deze column geen foto van mijn naakte lijf plaats, daar voel ik me niet helemaal senang bij. Hoewel, ook als ik Fitness Miss Nederland was, zou ik dat nog niet doen. Ah, Miss Fitness… Dat doet me terugdenken aan het jaar 1998, waarin ik (geloof het of niet) Miss Fitness van de regio IJmond was. Maar liefst twee jaar achter elkaar! En het enige wat ik deed, was een keer per week een uurtje jazzballet. OMG, those we’re the days. Grrrrrr! Ik ga chocolade eten. NU!

Morgen toch maar weer een poging doen om naar de sportschool te gaan. Ik heb tenslotte mijn abonnement nog.

