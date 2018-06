Dit zijn de voor- en nadelen van het ketogeen dieet (+ 5 tips om ermee te beginnen)

Heb je al van het ketogeen dieet gehoord? Sommige mensen zweren erbij voor een slank en gezond lichaam. Maar is het keto dieet wel gezond? En helpt het écht als je wilt afvallen?

Lees ook: Waar of niet waar? 3 feiten en fabels op het gebied van afvallen

Het idee van het keto dieet is dat als je heel weinig koolhydraten binnenkrijgt, je lichaam vet gaat gebruiken als energiebron. Daardoor verbetert je vetverbranding en verbrand je ook opgeslagen vet. Op deze manier verlies je gewicht.

Hoe werkt het keto dieet?

Normaal gesproken gebruikt ons lichaam vooral koolhydraten als brandstof. Ons lijf zet de koolhydraten om in glucose en gebruikt deze voor energie. Als je zeer weinig koolhydraten en juist veel vetten eet, gaat je lever de vetten omzetten in een soort zuren: ketonen.

Je lichaam kan ketonen als brandstof inzetten. Zelfs je hersenen zouden erop kunnen functioneren. Maar is dat wel gezond? Je dwingt je lichaam immers om iets anders te doen dan normaal. Welke voordelen heeft het keto dieet eigenlijk voor je gezondheid?

Voordelen van het keto dieet

Eén van de voordelen van het keto dieet is dat je veel minder suiker eet. We weten allemaal dat suiker niet goed is voor je lichaam en brein. Maar het keto dieet heeft nog een paar voordelen:

1. Het kan je insuline helpen verlagen

Als je koolhydraten eet, maakt je lichaam insuline aan om de glucose naar verschillende plaatsen in je lichaam te vervoeren. Als er veel insuline in je lichaam rondgaat, is dat niet goed voor je lijf en je hersenen. Er zijn aanwijzingen dat het keto dieet een hoog insulineniveau kan helpen tegengaan. Dat is dus goed voor je gezondheid.

2. Het kan je helpen afvallen

Doordat je bij het keto dieet meer vet eet, vermindert je eetlust. Vet verzadigt immers beter dan koolhydraten. Hierdoor eet je minder en dat is goed voor je gewicht.

Dat je door het keto dieet gewicht verliest, komt ook doordat je minder glucose in je bloed hebt. Een teveel aan glucose slaat je lichaam namelijk op als vet. Heb je minder glucose in je lijf, dan betekent dat dus minder vetopslag.

Er is nog een reden waarom het keto dieet je kan helpen afvallen. Het is namelijk de bedoeling dat je alle koolhydraatrijke etenswaren ‒ zoals koekjes, snoep en chips ‒ laat staan. Koolhydraatrijke voeding zorgt ervoor dat je lichaam vocht vasthoudt. Met het keto dieet verdwijnt dit zogenoemde watergewicht en hierdoor lijk je slanker.

De nadelen van het keto dieet

Als je met het keto dieet wilt beginnen, mag je dagelijks maar 25 tot 35 gram koolhydraten eten. Om je een idee te geven: zoveel koolhydraten zitten er in één appel. De rest van je dieet bestaat voor 70 tot 80 procent uit vet en voor 5 procent uit eiwit. Dat brengt de volgende nadelen met zich mee:

1. Het kan moeilijk zijn om te volgen

Om je aan het keto dieet te houden, moet je precies weten hoeveel eiwitten, vetten en koolhydraten je binnenkrijgt. Dat is een boel rekenwerk, hoewel er inmiddels ook weekmenu’s en kookboeken zijn. Je moet je maaltijden wel echt inplannen en je kunt niet zomaar uit eten.

2. Je kunt ongezonde vetten binnenkrijgen

Als je met het keto dieet veel bewerkte vetten, transvetten en geoxideerde vetten binnenkrijgt, is dat niet goed voor je gezondheid. Transvetten kunnen in margarine en frituurvet zitten. De vetten in deze producten zijn sowieso sterk bewerkt, waardoor je lijf ze niet meer herkent.

Geoxideerde vetten ontstaan bij verhitting van onverzadigde vetten. Sommige onverzadigde vetten, zoals extra vierge olijfolie en lijnzaadolie, oxideren al door blootstelling aan lucht en zonlicht. Als je daarnaast vetten eet van dieren die afkomstig zijn van niet-biologisch veehouders, kun je schadelijke stoffen binnenkrijgen.

3. Op de lange termijn val je minder af

Hoewel veel mensen met het ketogeen dieet afvallen, zijn er ook mensen die hun streefgewicht niet bereiken. Mogelijk komt dit doordat het moeilijk is om het dieet strikt vol te houden. Uit een onderzoek blijkt dat mensen met obesitas vooral in het begin van het dieet veel afvallen. Daarna neemt hun gewichtsverlies af.

4. Je krijgt minder gezonde voedingsstoffen binnen

Met het keto dieet krijg je vaak minder vezels binnen, waardoor je last kunt krijgen van een moeilijke stoelgang. Omdat je alle voedingsmiddelen met veel koolhydraten vermijdt, krijg je ook minder gezonde vitamines en mineralen binnen. Je laat namelijk ook fruit weg uit je eetpatroon (met uitzondering van bessen).

Tips om te starten met het keto dieet

Als je ondanks de nadelen wilt kijken of het keto dieet iets voor je is, dan zijn hier vijf tips om ermee te beginnen:

Kies de gezondste vetten die je kunt vinden, zoals vers biologisch vlees, wild gevangen vis, avocado, rauwe noten en biologische boter, room, kaas en eieren. Eet zoveel mogelijk bladgroenten, want deze bevatten weinig koolhydraten en juist veel voedingsstoffen. Drink veel water om verstopping tegen te gaan. Check steeds hoe je je voelt en welke vorderingen je maakt. Overleg eerst met je arts als je borstvoeding geeft of gezondheidsproblemen hebt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Annemiek (Floraa Health Blogger) | Beeld: iStock