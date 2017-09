Kauwgom doorslikken: schadelijk voor gezondheid of niet?

Als kind is je vast op het hart gedrukt dat je kauwgom nooit mag doorslikken. Het zou verschillende gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld dat het vast blijft plakken in je maag of dat het zeven jaar duurt voordat het je lichaam uit is. Feiten of fabels?

Dat kauwgom niet bedoeld is om door te slikken, weten we allemaal. Maar of het ook echt schadelijk is voor de gezondheid als je het wel af en toe doet? ‘Het kan geen kwaad’, zegt huisarts Roel van Giel tegen de Belgische nieuwssite HLN. ‘Kauwgom bestaat onder meer uit zoet-, kleur- en smaakstoffen die het lichaam kan verteren. De gum op zich verteert niet, zelfs niet door het sterkste maagzuur. Het blijft daarentegen niet plakken aan de maag of darmen en het veroorzaakt ook geen constipatie. Net als alle andere voeding komt het gewoon mee met de stoelgang binnen 24 à 48 uur.’

Kinderen

Hetzelfde geldt voor kinderen, al moet je er natuurlijk wel alles aan doen om verslikking te voorkomen. ‘Bij hen kan kauwgom in het luchtwegenstelsel terecht komen. Zoiets wil je liever niet, maar het kan evengoed met ander voedsel gebeuren.’ Maar of het doorslikken van kauwgom an sich schadelijk is voor de gezondheid? Als we de arts mogen geloven, hoeven we ons daar in elk geval geen zorgen over te maken!

