Je kan dus écht allergisch zijn voor sporten

‘Nee ik ga niet mee naar de gym. Ik ben allergisch voor sporten.’ Vaak wordt het als excuus gebruikt om lekker op de bank te kunnen blijven liggen, maar wist je dat je dus écht allergisch kunt zijn voor exercisen?

Lees ook: Meer bewegen zonder sportschool? Zó doe je dat

Say what?! Wanneer je tijdens jouw work-out last krijgt van klachten zoals jeuk, bulten, netelroos, ademhalingsproblemen of het gevoel dat je flauwvalt, dan kan je weleens écht allergisch zijn voor sporten. Dit heet ‘exercise-induced anaphylaxis’.

Zeldzame aandoening

Hoe harder jij je inspant, hoe erger deze kwalen worden. Je lichaamstemperatuur stijgt namelijk door de vele beweging, wat de aandoening alleen maar heviger maakt. Mocht je nu al bezorgd zijn, dat is niet nodig: het is een hele zeldzame, maar ernstige ziekte. Allergoloog dr. Hans de Groot kwam in zijn hele carrière maar 15 tot 20 van dit soort gevallen tegen.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock