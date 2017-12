Is zonnebescherming in de winter even belangrijk als in de zomer?

We zijn ons intussen bewust van de invloed die uv-stralen hebben op onze huid en nemen tijdens de zomer onze voorzorgsmaatregelen. Lees: een foundation met SPF, een flesje zonnecrème in onze handtas en regelmatig smeren. Maar moeten we onze huid tijdens de winter niet gewoon net zo goed beschermen tegen de zon?

JA

Expert Amandine Vanderstichelen, marketingmanager Skincare bij Nivea, bevestigt: ‘Ook in de winter moet je SPF smeren, want dan reflecteren sneeuw en ijs uv-stralen. Die straling kan daardoor 80 tot 90 keer sterker zijn dan tijdens de zomer. Ondanks het feit dat de zon zich vaak verschuilt achter het wolkendek, is haar impact dus zeker niet te onderschatten. Bovendien is onze huid tijdens de winter niet meer zo gewend aan blootstelling aan de zon als in de zomer, wat haar gevoeliger maakt. Melanine, oftwel het pigment in onze huid, beschermt ons tegen schadelijke uv-stralen. Dat pigment is in de winter in een lagere hoeveelheid aanwezig. Resultaat: minder bescherming voor je huid.’

Skiën = nog meer smeren

Amandine: ‘De intensiteit van uv-stralen wordt ook groter bij hoogteverschillen. De blootstelling van je huid aan die straling is tijdens een skivakantie te vergelijken met de straling tijdens een strandvakantie. Het komt er dus op neer dat je je huid tijdens de wintermaanden minstens even goed moet beschermen tegen uv-stralen als in de zomer.’

