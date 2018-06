In tijden waar alles mogelijk lijkt te zijn met de nieuwste technologieën, blijft een bevalling hartstikke spannend. Hier is het nog moeder Natuur die de timing bepaald, want ja, een bevalling kun je nou eenmaal niet plannen. Wat wel kunnen doen, is onderzoeken wanneer de meeste baby’s ter wereld komen.

Onderzoek

En wat blijkt? Dat is om 04:00 uur ’s nachts. Aan de University College Londen deed men onderzoek naar de tijdstippen waarop baby’s ter wereld komen. Er werd daarvoor gekeken naar vijf miljoen bevallingen tussen 2005 en 2014. Hieruit bleek dat de meeste baby’s tussen 01:00 uur ’s nachts en 07:00 uur ’s ochtends werden geboren, met als grootste piek om 04:00 uur.

Evolutie

Volgens onderzoeker Peter Martin heeft dit tijdstip alles te maken met de evolutie. Hij stelt dat onze voorouders vroeger in groepen leefden die overdag actief waren en ’s avonds juist samen kwamen om te rusten. Daarom zou een nachtelijke bevalling een ‘bewuste keuze’ van de baby zijn. Moet jij binnenkort bevallen? Zet die ziekenhuistas met zaklamp maar vast klaar.

Beeld: Hollandse Hoogte