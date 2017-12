Menig kind bestempelt het als zijn of haar lievelingseten en ook als volwassene gaat het erin als pap: friet. Of patat, het is maar hoe je het noemen wil.

Sommigen maken hun frietjes het liefst zelf, van verse aardappelen, om de gefrituurde hap nog enigszins gezond te houden. Anderen gaan liever voor gemak en gooien diepvriesfriet die je in zakken in de supermarkt vindt in de frituur. Maar is het echt kiezen of delen? Oftewel: is zelfgemaakte friet van verse aardappelen echt gezonder dan kant-en-klare diepvriesfriet uit de supermarkt?

Feit of fabel?

‘Als je een gevarieerd voedingspatroon hebt en niet te veel eet, is elk denkbaar eten gezond. Dus ook friet’, legt food-service-watcher Ubel Zuiderveld uit aan NU.nl. ‘Ik eet graag verse friet, maar dat wil niet zeggen dat voorgesneden fabrieksfriet niet ook heel lekker kan zijn.’ Beide varianten worden overigens van dezelfde ingrediënten gemaakt, dus verse patat niet per definitie gezonder is dan diepvriesfriet.

Hans van der Reijden van Karels Biofriet voegt eraan toe dat je wel kunt denken aan het gebruiken van biologische aardappelen als je zelf friet maakt. ‘Zonder bestrijdingsmiddelen’, zegt hij tegen de nieuwswebsite. ‘Dat is al iets gezonder.’

Bron: NU.nl | Beeld: iStock