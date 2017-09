‘Oooeps momentje’ door het lachen of niezen? Dit helpt!

Niet zo sexy, maar wél iets waar je na een zwangerschap en bevalling mee te maken kunt krijgen: het verliezen van enkele druppeltjes urine. Heb je weleens zo’n ‘Oooeps momentje’? Schakel dan de hulptroepen in.

Oooeps momentje…

Tijdens je zwangerschap maak je speciale hormonen aan die je bekken laten verweken. Broodnodig tijdens de bevalling, maar daarna minder fijn. Kleine inspanningen als hoesten, lachen en tillen kunnen dan al voor een ‘Oooeps momentje’ zorgen. Vaak verdwijnen de blaasproblemen na enige tijd vanzelf. Maar komt het zover dat je niet meer durft te lachen om de capriolen van je kinderen of geen trampoline meer durft te springen? Doe dan een work-out voor je bekkenbodem.

Bekkenbodemfitness

Met speciale oefeningen kun je de bekkenbodemspieren trainen om onder andere de capaciteit van je blaas te vergroten. Stel jezelf maar eens voor dat je je plas plotseling moet ophouden. De spiergroep die je daarbij gebruikt, zijn je bekkenbodemspieren. Deze kun je zelf verstevigen door oefeningen te doen, bijvoorbeeld ‘beendraaien’. Zo gaat dat:

Ga op je rug liggen en strek je armen zijwaarts. Bouw de spanning in je buik en bekkenbodem op. Hef beide benen gesloten op, tot een hoek van 90 graden. Laat je wervelkolom in zijn natuurlijke golving en trek je navel zachtjes naar binnen. Draai je gesloten onderbenen zachtjes en gelijkmatig 20x naar rechts en naar links. Je bekken volgt de beweging, je schoudergordel blijft stabiel. Trek je zitbeenknobbels afwisselend op om deze beweging met je bekkenbodem te ondersteunen. Zet je benen dan weer neer en ontspan je buik en bekkenbodem.

24/7 fris en veilig

Trainen helpt zeker, maar voor een 100% zeker gevoel is er lights by TENA. Zo kun je onbezorgd blijven genieten zonder angst voor een 'Oooeps momentje'. In tegenstelling tot inlegkruisjes of maandverband zijn lights by TENA speciaal ontwikkeld voor licht urineverlies: dun en comfortabel, maar krachtig absorberend.