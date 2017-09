Hul je vandaag in het rood en steun de Hartstichting

Jaarlijks roept de Hartstichting iedereen op om zich op 29 september in het rood te hullen. Tijdens deze Dress Red Day wil de stichting aandacht vragen voor hartproblemen bij vrouwen.

Vrouwen staan nog onvoldoende stil bij klachten die kunnen duiden op hartproblemen. Onderzoek wijst uit dat vrouwen van 35 jaar en ouder vaker dan mannen vage klachten hebben die kúnnen wijzen op een hartinfarct. Toch stappen we relatief minder snel naar de huisarts. Tegelijkertijd is het voor artsen moeilijk om de juiste diagnose te stellen. Het ontbreekt hen aan specifieke diagnostische middelen voor vrouwen om hart- en vaatziekten vroegtijdig in beeld te krijgen.

Bewustzijn

Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, vraagt de Hartstichting ons om onszelf vandaag te hullen in rood en foto’s op sociale media te verspreiden (#dressredday). Want wanneer er meer aandacht voor deze ziekten komt, zullen vrouwen zich misschien meer bewust worden van hun eventuele klachten en kan het voor artsen makkelijker worden een diagnose te stellen.

Waar kun je op letten?

De klachten die vrouwen hebben bij hart- en vaatziekten zijn vaak anders dan die van mannen. Ook zijn de klachten vaak erg algemeen. Hierdoor denken vrouwen, maar ook de huisartsen, soms onterecht niet aan hart- en vaatziekten. Voorbeelden van klachten bij vrouwen zijn kortademigheid, extreme vermoeidheid en hartkloppingen.

Hormonaal

Ook is het zo dat vrouwen tijdens en na de overgang een groter risico lopen op hart- en vaatziekten doordat het oestrogeenniveau erg laag is. Hoewel het begrijpelijk is dat je niet om iedere duizeling naar de huisarts wilt gaan, is het wel goed je van deze ziekten bewust te zijn. Houd jezelf, je klachten en je gezondheid goed in de gaten en maak je je ergens druk om? Laat het dan nakijken!

