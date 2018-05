Heb je een huisdier? Dit beestje is goed voor je mentale gezondheid

Vroeger was het zeuren om een hond of kat. Echt goede redenen buiten ‘wil ik graag’ had je vaak niet, maar nu is er legitiem argument om een huisdier te nemen. Het beestje is namelijk goed voor je mentale gezondheid.

Zo zou er niet alleen minder ruzie gemaakt worden, maar het zou nog meer voordelen hebben. Een recent Amerikaans onderzoek laat zien dat het een goede therapie is tegen gevoelens van angst, eenzaamheid en onrust. Wel zeggen ze hierbij dat er maar een kleine controlegroep gebruikt is, maar toch lijken de resultaten veelbelovend.

Beweging

Doordat jouw trouwe viervoeter wel een aantal keer per dag naar buiten moet, dwingt het je ook om even een frisse neus te halen. Een goede manier om uit huis te komen voor mensen met een depressie. Want hoewel jij misschien het liefst de hele dag in bed zou willen blijven liggen, dwingt jouw vrolijke pluizenbol je om dat niet te doen. In contact komen met andere mensen is waarschijnlijk het laatste waar op dat moment je hoofd naar staat. Toch kan een vriendelijke hallo al iets helpen om jouw gevoel iets minder somber te maken. En je hebt natuurlijk altijd gewoon een lieve levende knuffelbeer in de buurt, die je even kan troosten. Dat is ook heel wat waard.

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock