Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Jij kiest steevast het moeilijkste pad dat er maar te vinden is. Maar soms mag je best de makkelijke weg kiezen. Dat zou je veel tijd en moeite besparen. Zolang je integer blijft, zal het je geloofwaardigheid echt niet aantasten. Als je iets echt wilt bereiken, kom je er wel. Je moet er gewoon hard aan werken. Af en toe krijg je een duwtje in de rug, maak daar dan ook goed gebruik van.

