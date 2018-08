Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Je snakt naar wat meer variatie in je leven. Je staat open voor allerlei ideeën, maar als je daarvoor dingen op papier moet zetten of kleine details moet regelen is je enthousiasme al snel verdwenen. Soms stuit iets je tegen de borst, zonder dat je de precieze reden weet. Daar kom je met dat gezonde verstand dus wel achter. Denk in ieder geval eerst goed na voordat je ergens mee instemt. Het kan grotere consequenties hebben dan je nu voorziet.

