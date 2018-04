Hierdoor heb je meer trek als je moe bent

Merk je na een slechte nacht dat je alles wil eten wat los en vast zit? Je hoeft je niet in te schamen, onderzoek wijst namelijk uit dat het veel vaker voorkomt.

Een studie van cognitieve neurowetenschappers in San Fransiciso laat niet alleen zien dat je meer eet na een slechte nacht, maar ook eerder grijpt naar een vette hap. En dat is alles is te wijten aan jouw neus.

Gevoelig voor geur

Hoe dan? Ze hielden hiervoor twee experimenten. De ene keer mochten de deelnemers vier uur slapen, de andere keer acht uur. Daarna kregen ze allerlei verschillende voedselgeuren onder hun neus. Met een MRI-scan werd gekeken hoe de deelnemers hierop reageerden. Wat blijkt: na een korte nacht slaap is een grotere hersenactiviteit te zien in de twee gebieden die in verband staan met het reukvermogen. Deze vermoeide groep at dan ook wel 500 (!) calorieën meer op een dag dan normaal. Wel bleek dat je alleen gevoelig bent voor geuren van voedsel als je moe bent, op andere geuren was geen reactie te zien.

Honger

Niet zo gek dus dat je met gemak dat stuk pizza opeet na een gebroken nacht. Geuren zijn namelijk heel belangrijk als het om eten gaat. Want hoewel je die gesmolten kaas na acht uur slaap nog wel kan weerstaan, lukt dat met slechts vier uurtjes een stuk minder goed. Wel moet gezegd worden dat het onderzoek niet volledig representatief is. Slechts één groep mensen werd onderzocht en andere factoren dan slaap kunnen ook een invloed hebben op de resultaten.

Bron: Glamour | Beeld: iStock