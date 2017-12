Holiday fever: grote kans op hooikoorts tijdens de kerstdagen

Heb jij in de lente en zomer last van hooikoorts? Dan hebben we heel slecht nieuws voor je. De feestdagen zouden namelijk nog weleens behoorlijk snotterig kunnen worden.

Dacht je er eindelijk vanaf te zijn nu het winter is… Maar juist doordat we in oktober en november zeer warme temperaturen hebben gehad, staan de eerste hazelaars al in bloei. En laten die nu net voor die vervelende pollen zorgen waardoor jij last krijgt van hooikoorts. Daarom zou het best zo kunnen zijn dat je tijdens de kerst last krijgt van deze klachten. Dat schrijft bioloog Arnold van Vliet op de website Nature Today.

Bloei

De sneeuw en lage temperaturen lijken voor nu dan ook voorbij. Het KNMI geeft aan dat we te maken krijgen met betere weersverwachtingen. Van Vliet heeft daarom ook de verwachting dat veel van die hazelaars al rond de kerstdagen in bloei staan, waardoor het zijn vroegste bloeijaar ooit zou worden. Ben je dus allergisch voor pollen, dan sla die zakdoekjes maar alvast in: onze voorspelling is in ieder geval veel niesbuien en tranende ogen.

Bron: Nu.nl | Beeld: iStock