Cellulite: veel vrouwen hebben er last van. En hoewel cellulite nooit echt weg zal gaan, kan je de boel wel wat verminderen met deze middeltjes.

Om te weten hoe je het kunt verminderen, is het goed om te weten hoe cellulite wordt veroorzaakt. Het zijn namelijk vetophopingen die het bindweefsel onder de huid verstoren. Dit leidt tot veranderingen in het uiterlijk van de huid. Door middel van een aantal manieren kun je deze vetophopingen verminderen.

Stimuleer je bloedsomloop

Er zijn helaas geen wondermiddeltjes en je kunt niet aan cellulite ontkomen. Maar Jeannette Graf, assistent dermatologie van Medische Centrum in New York, adviseert om te scrubben en je huid goed te masseren. Dit zal je bloedsomloop rondom de cellulite stimuleren en de doorbloeding verbeteren. Het zal je afvalstoffen afvoeren en ruimt vochtophopingen op, wat ook een oorzaak van cellulite is. Om resultaat te zien, zal je dit wel regelmatig moeten doen. Ook elke dag koud douchen zou een enorme boost geven aan je bloedsomloop. Je lichaam gaat direct aan de slag om zichzelf op de juiste temperatuur te houden.

Stress helpt niet

Een oorzaak van cellulite kan ook stress zijn. Wanneer je overmatige stress hebt, wordt het verwerken van vetten en het ordenen van de huid verstoort. Dit zal niet direct te zien zijn maar wordt wel zichtbaar als je een lange tijd overmatige stress hebt.

Uit de keuken

Jeannette Gray prijst ook de voordelen van het eten van veel bladgroenten en groenten. Bewerkt voedsel, alcohol en suiker kun je het best laten staan. Ook zijn er een aantal natuurlijke en gezonde bondgenoten die aan je menu kunt toevoegen om de vetophoping elimineren. Hoe dat zit, leggen we uit in dit artikel uit. Denk aan:

Ananas

Rode vruchten

Groene thee

Uien

Aubergine

Kool

Paprika

Petersele

Prei

Selderij

Bron: Goodhousekeeping.com