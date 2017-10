Hoe het komt dat opstaan moeilijker is in het najaar

Het najaar is weer aangebroken. Dat betekent kortere dagen én een grote kans dat het nog donker is wanneer je wekker gaat. Wat je zal merken is dat opstaan een steeds lastigere opgave wordt, maar hoe komt dat eigenlijk?

De tijd tussen het wakker worden door je wekker en het moment waarop je uit jezelf wakker zou worden, wordt volgens slaapexpert Maree Barnes ook wel de social jetlag genoemd. ‘Wanneer de zon opkomt, wordt de aanmaak van melatonine (ook wel het slaaphormoon genoemd) onderdrukt’, legt ze uit. ‘Daarentegen wordt cortisol aangemaakt, wat zorgt voor energie.’

Slecht humeur

Dit proces wordt echter pas in werking gezet wanneer het licht wordt, en laat dat nu precies hetgeen zijn dat later gaat gebeuren. De tijd waarop je wekker gaat, gaat hoogstwaarschijnlijk niet veranderen terwijl de tijd waarop het licht wordt, wel verandert in het najaar. Je lichaam is daar niet op ingesteld. ‘Opstaan wordt moeilijker naarmate het buiten donkerder wordt’, aldus Maree. ‘En het heeft in de meeste gevallen een serieus effect op je humeur.’

