Hoe het komt dat je vergeet wat je aan het doen was als je een andere ruimte inloopt

Soms lopen we naar een andere kamer om iets te gaan doen, maar zodra we daar zijn hebben we geen idee meer wat we nou eigenlijk van plan waren. Herkenbaar? We hebben het gelukkig allemaal weleens, en er is een reden voor.

Lees ook: Onderzoek: het verband tussen borstvoeding en borstkanker

Dat we weleens vergeten wat we aan het doen zijn, staat bekend als het doorway effect.

Brein

Ons brein werkt als volgt: het registreert hoe een ruimte eruitziet en ruikt, en voert tegelijkertijd allerlei dingen uit, zoals lopen en denken. Als je een nieuwe ruimte binnenloopt, begint onze hersenpan weer van voren af aan met proces van registreren en uitvoeren. Soms worden al die taken een je een beetje te veel en vergeet je dus waarmee je bezig was.

ener. Wanneer je een deur passeert, krijgen je hersenen het signaal dat er een bepaalde ‘herinneringsperiode’ is gestopt, en er een nieuwe begint. De informatie die aan de vorige kamer was verbonden, wordt door je brein weggestopt en gearchiveerd.

Onderzoek

Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteit van de Notre Dame in Indiana waaraan 55 studenten meededen. De proefpersonen moesten zich door een virtuele wereld navigeren en kregen de opdracht objecten van kamer tot kamer te vervoeren. Het voorwerp dat ze ‘oppakten’ verdween van het scherm om te testen of de proefpersonen niet vergaten het voorwerp weer ergens neer te zetten. Uit de test bleek dat de studenten regelmatig vergaten met welk voorwerp ze bezig waren, zodra ze door een deur waren gelopen.

Het experiment werd ook herhaald in het echte leven, met echte kamers en voorwerpen. Om de voorwerpen ‘te laten verdwijnen’ moesten de studenten deze in een doos doen. Ook dan bleek de kans veel groter om deze te vergeten, wanneer ze een deur hadden gepasseerd.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome