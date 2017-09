Hierdoor zouden jouw opa en oma weleens langer kunnen blijven leven

Druk, druk, druk: dat omschrijft onze hedendaagse maatschappij nog wel het best. En even langsgaan bij opa en/of oma, dat zit er ook vaak niet in. Toch maar iets vaker doen, want het kan zomaar de levensduur van jouw lieve grootouders verlengen.

Wel staat dit natuurlijk los van andere ziektes en kwalen die voorkomen bij ouderen. Maar uit onderzoek van de Universiteit van California blijkt dat eenzaamheid een grote rol speelt in de levensduur van oudere mensen. Hierbij werden 1600 volwassen gevolgd van gemiddeld 71 jaar oud. En schokkend genoeg is het sterftecijfer bij de eenzame ouderen veel hoger. Wel 23 procent hiervan overleed gedurende het onderzoek van zes jaar.

Liefhebben

‘Ons hele leven hebben we mensen nodig die ons liefhebben, die ons vreugde brengen en die ons écht kennen. Dat gevoel gaat nooit meer weg,’ vertelt Barbara Moscowitz aan de New York Times. Zij is een social worker voor ouderen en heeft daarom ervaring met eenzaamheid. Ook hechten ouderen veel waarde aan relaties. ‘Vaak vinden ze de relaties met familieleden belangrijker dan dat hun kinderen of kleinkinderen dat vinden,’ vertelt Rosemary Blieszner, professor human development aan de Virginia Tech, aan The New York Times.

Eenzaam

Ga dus wat vaker langs bij je opa of oma, of zelfs misschien bij een verzorgingstehuis om ze net dat beetje vriendschap te bieden. Ze voelen zich daardoor namelijk zelfstandiger én gelukkiger. Een klein bezoekje kan al het verschil maken.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock