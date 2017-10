Hierdoor heb je na het avondeten nog steeds trek

Ook al zit je tijdens het avondeten mega vol, toch voel je tijdens het tv kijken je maag alweer rommelen. Dat je nog trek krijgt kan aan verschillende dingen liggen.

Hoe vaak betrap je jezelf erop dat je een film of serie zit te kijken met een zak chips in de hand? Juist. En omdat jij het op de banken liggen linkt met snacken, grijp je eerder naar nog een lekkernij na het eten.

Dorst

Een andere reden is eigenlijk nog net iets logischer. Soms denk je dat je misschien nog behoefte hebt aan wat te eten, maar eigenlijk is het dat je lichaam je vertelt dat je dorst hebt. Te weinig vocht kan je het gevoel geven dat je trekt krijg in iets, maar probeer eerst eens een glaasje water te drinken om te kijken of dat gevoel verdwijnt.

Ongesteld

En ja, de grootste boosdoener: onze menstruatie. Tijdens de tweede helft van je cyclus én tijdens je ongesteldheid zelf krijg je nu eenmaal gewoon meer lekkere trek. Niet zoveel aan te doen dus en in het geval van deze reden is het soms ook best geoorloofd om even die reep chocola open te trekken. Je hebt het nodig.

Bron: Beaumonde | Beeld: Shutterstock