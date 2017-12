Is het tijd om een punt te zetten achter jullie vriendschap?

Voelt jullie vriendschap oprecht aan?

Of verloopt de omgang tussen jullie eerder als een transactie? Sommige mensen zijn bevriend met jou omdat je iets kan doen voor hen. Rode vlaggen waar je op moet letten zijn wanneer die persoon je regelmatig iets probeert aan te smeren of steeds om geld vraagt. Let ook op als iemand bijhoudt wat je haar verschuldigd bent en altijd een gunst terug verwacht.

De transactie kan ook in de omgekeerde richting zijn, waarbij jij iemand bent waar de ander naar opkijkt. In dit geval hou je die persoon te vriend omdat je geniet van de aanbidding. Denk heel goed na voor je zo’n vriendschap verder onderhoudt, want je wilt tenslotte échte vrienden en niet een entourage.