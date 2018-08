Het is officieel: voor tien uur werken is slecht voor je

Dr. Paul Kelley is vanaf nu onze number one hero. Hij is namelijk de man die beweert dat we niet voor 10 uur ’s ochtends moeten beginnen met werken. Hint voor je leidinggevende?

Slaaptekort

Een geschenk voor iedereen die vroeg opstaan en vroeg aan de slag gaan haat: we zouden langer moeten blijven liggen in de ochtend. Door vroeg op te staan kwellen we onszelf volgens Kelley met onnodig slaaptekort.

De Oxford academicus gelooft dat voor 10 uur werken ervoor zorgt dat werknemers vaker ziek, vermoeid en gestrest zijn. Hij vindt dat er een grote verandering moet plaatsvinden om onze werktijden aan te passen aan onze biologische klokken. We couldn’t agree more.

Schadelijk

Volgens Kelley leven we op dit moment in een zogenaamde ‘slaaptekortmaatschappij’, waarin het merendeel van de mensen te weinig slaapt. Ook benadrukt hij dat te weinig slaap erg schadelijk is voor ons lichaam, omdat slaaptekort een nadelige invloed heeft op onder andere onze fysieke én emotionele prestaties.

