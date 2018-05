Op deze manier zorgen je hersenen ervoor dat je na een streng dieet weer aankomt

Je hebt je een tijd aan een streng dieet gehouden, maar zodra je ermee stopt, vliegen de kilo’s er weer aan. Geen zorgen, dat ligt niet aan jou. Of ja, eigenlijk wel. Het heeft namelijk alles te maken met jouw hersenen.

Lees ook: Au: vanaf deze leeftijd wordt afvallen een stuk lastiger

De Britse neurowetenschapper Jason McKeown legt uit hoe dit nu precies zit. Aan The Independent verklaart hij: Onze hersenen beïnvloeden ons gewicht, metabolisme en ons hongergevoel. Studies hebben de laatste vijftig jaar aangetoond dat de hypothalamus (onderdeel van de hersenen) controle heeft over ons gewicht.’

Eigen weegschaal

Hoe het nu kan dat je weer aankomt na een streng dieet, heeft alles te maken met de ‘eigen weegschaal’ van jouw brein. McKeown: ‘Onze hersenen hebben een duidelijk zicht op hoeveel we zouden moeten wegen en de mogelijkheid om tussenbeide te komen wanneer we minder proberen te wegen. Dit is waarom mensen die een streng regime volgen en een bepaald aantal kilo’s verliezen, dan even op een stabiel gewicht blijven, maar niet veel later weer aankomen. Hun brein is niet tevreden over hun lager gewicht.’ Oké, bedankt hersenen…

Toch afvallen

Mocht je nu toch wat kilo’s kwijt willen, dan is dat door middel van minder eten vaak vrij moeilijk. Volgens de neurowetenschapper komt dat simpelweg door de manier waarop we geprogrammeerd zijn. Wat je wel kunt doen is voor een paar 100 gram gewichtsverlies per week te gaan. Zo gaat jouw brein je niet ‘saboteren’ en val je toch wat af.

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: Shutterstock