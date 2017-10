Herfstdip: Daarom voel je je deze weken zo moe

De herfst is eindelijk gearriveerd en is het niet de mooiste tijd van het jaar? De bladeren kleuren van groen naar oranje, het is eindelijk sweater weather en ook de maan laat haar mooiste kunstjes zien. Toch kan de seizoensovergang van zomer naar herfst voor een aantal van ons minder mooi zijn en leiden tot een energiedip. Vraag jij je af waarom je toch zo moe bent tijdens deze weken? Najaarsvermoeidheid Hoe vaak is het niet voorgekomen dat je klaagt over vermoeidheid en dat mensen zeggen “dat komt door het weer.” Maar hoe zit dat nou echt? Heeft het weer echt zoveel invloed op je gemoedstoestand? Jazeker, en wel om zes redenen. Het zonlicht verandert Koudere temperaturen en kortere dagen zijn inherent aan de herfst. De vermindering van zonlicht draagt dan ook significant bij aan hoe we ons voelen. Dat komt omdat verandering in het zonlicht ook veranderingen in ons lichaam veroorzaakt. “Je oogballen staan in direct contact met je hersenen en het signaal van zonlicht wordt direct doorgegeven aan je hersenen. Daarom helpt zonlicht in de ochtend om wakker te worden en houdt het je gedurende de dag wakker.

Je eetpatroon verandert

Met koudere temperaturen krijgen we meer zin in comfort foods als romige pasta’s, stoof- en stampotten. En hoe lekker deze gerechten ook mogen zijn, in tegenstelling tot de zomerse salades zitten deze gerechten vol met koolhydraten en suiker. Hierdoor kun je je slaperig voelen. Om meer energie te krijgen kun je beter meer proteïne en groente eten.

Je lichaamsbeweging verandert

Eén van de dingen die de herfst zo leuk maken, is dat we niet meer hoeven te doen alsof we zo graag naar buiten willen. Binnenblijven mag, want wie gaat er nu wandelen als de kans op regen bestaat? Het is Netflix and chill all over, maar daardoor neemt de lichaamsbeweging wel af.

Je slaappatroon verandert

Veranderingen in je slaap kunnen van grote invloed zijn op de rest van je dag. Door het verschil in zonlicht slapen we anders en hier moet je zowel geestelijk als mentaal aan wennen.

Je hebt last van een winterdip

Herfst betekent minder zon, minder zon betekent minder vitamine D. Vitamine D maakt gelukkig, minder vitamine D maakt minder gelukkig!

Bron: Bustle | Beeld: iStockphoto