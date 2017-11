Helpt warme melk nou écht tegen slapeloosheid?

Wanneer je als klein kind niet kon slapen, heb je vast weleens een kopje warme melk gekregen als remedie. En misschien geef je het nu zelf wel aan je eigen kinderen, wanneer ze de slaap niet kunnen vatten. Maar werkt het nou eigenlijk wel?

Rustmoment

Laten we beginnen met vertellen dat het sowieso geen kwaad kan om een warm drankje voor het slapengaan te drinken. Even een momentje van rust – het liefst zonder laptop of telefoon – kan inderdaad wonderen doen en je heerlijk ontspannen maken. Toch heeft de warme melk zélf er weinig mee te maken.

Slaapwekkend stofje

Melk, warm of koud, bevat de stof ‘Tryptofaan’. En van dit stofje word je dus inderdaad slaperig! Je zou denken dat warme melk letterlijk een slaapdrankje is, maar niets is minder waar. Want om het effect te voelen van de stof Tryptofaan, zou je minstens drie liter melk naar binnen moeten gieten.

Tsja. Als je bedenkt dat er in een beker warme melk maar ongeveer 400 ml melk gaat, kun je al gauw concluderen dat het drinken van warme melk om beter te kunnen slapen toch echt een fabeltje is.

Bron: Optimalegezondheid.com, GVA. Beeld: Sanoma Beeldbank