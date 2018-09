Afgelopen vrijdag keerde het bekende televisieprogramma ‘Hello Goodbye’ terug op televisie. Presentator Joris Linssen ging op Schiphol weer op zoek naar bijzondere verhalen van vakantiegangers en mensen die geliefde van Schiphol kwamen halen. En een bijzonder verhaal vond hij.



Alzheimer

Het laatste gesprek uit de eerste aflevering maakte veel indruk op de kijkers. Joris ging in gesprek met Jantina en Gerard. Gerard heeft al vijf jaar Alzheimer en zijn vrouw maakt zich zorgen dat hij hun dochter, die in Amerika woont, niet meer herkent. Terwijl ze op hun dochter staan te wachten, vertellen Jantina en Gerard over hun leven met de ziekte.

Vader herkent dochter niet

Jantina laat zien hoe sterk ze is, maar geeft ook toe dat het echt niet altijd makkelijk is. Dat is te zien op het moment dat hun dochter de hal in komt lopen en haar vader haar niet herkent. Deze aangrijpende beelden maken veel indruk.

Onder de indruk

De makers van het programma plaatsten de beelden van dit bijzondere interview op Facebook en daar kreeg het nog veel meer aandacht. Inmiddels is het gesprek al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken en hebben tienduizenden mensen een reactie achtergelaten. “Joris is onder de indruk en ook Jantina is verbaasd wat ze allemaal heeft losgemaakt met haar verhaal over Alzheimer. Namens haar en het hele team van Hello Goodbye: Hartelijk dank allemaal!”, valt te lezen in een nieuw bericht op Facebook.

Blije Jantina

Jantina zelf ook gereageerd: “Ik heb mijn dochter in Florida en haar man met Skype voor de tv mee laten kijken. Zij vond het fijn om het te zien en bovendien zijn we erg blij voor haar dat de uitzending nu ook op Facebook staat. Voor haar vrienden daar, al moet ze natuurlijk alles vertalen.”

Bekijk het ontroerende fragment in onderstaande video:

Beeld: Still