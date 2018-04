Hoe komt het dat je de hele dag honger hebt na het drinken van alcohol?

Heb je tot in de late uurtjes op het terras gezeten en daarbij de nodige wijntjes gedronken? Grote kans dat je je de volgende dag een bodemloze put voelt en álles wil en kan eten wat los en vast zit. Hoe kan dat eigenlijk?

Lees ook: Oh yeah: tijdens deze marathon krijg je wijn en oesters in plaats van water

Ontbijten met een vette tosti: check, lunchen met koude pizza: check en als avondeten een portie friet bestellen: óók check. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de zin in chocola, chips en andere vettigheden. Als je het net wat te bont hebt gemaakt, blijf je vaak de volgende dag achter met een enorm hongerig gevoel. Maar dat gevoel is wél te verklaren.

Bloedsuikerspiegel

Je bloedsuikerspiegel wordt in de war geschopt door alcohol; deze raakt tijdelijk in een dipje wanneer je alcohol drinkt. In de uren erna doet je lichaam er alles aan om de boel weer te herstellen, en die schommeling in je glucose kan ervoor zorgen dat je een hongerig gevoel hebt. Daarnaast speelt het feit dat je lichaam hard moet werken, en dus veel energie verbruikt, een grote rol.

Uitdroging

Dat is niet het enige. Je hebt het vast vaker gehoord, maar alcohol droogt uit. Wanneer je niet genoeg water bij de wijn neemt, zal je daarom ook merken dat je de volgende dag enorm veel dorst hebt – vooral wanneer je net wakker bent. En het gevoel van dorst kan je lichaam nog weleens verwarren met een hongergevoel. Het gevolg? Je stopt je vol met lekker eten, maar pakt het hoofdprobleem niet voldoende aan, waardoor het hongergevoel blijft bestaan.

Korte nacht

Vaak gaat een avondje doorzakken vaak gepaard met weinig slaap. Ook dat heeft invloed op hoe hongerig jij je de volgende dag voelt. Volgende keer toch maar wat rustiger aan doen, dan?

Bron: NSMBL | Beeld: iStock