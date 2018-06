Heftige video: zo schadelijk is roken voor je hart

We hoeven niemand te vertellen dat roken een ongezonde gewoonte is. Maar waar de meeste mensen weten dat het schadelijk is voor hun longen, staat men er minder bij stil dat het nog veel meer gezondheidsgevolgen heeft. Wat dacht je bijvoorbeeld van de schade die sigaretten kunnen toebrengen aan het hart?

Onlangs werden rokers al geconfronteerd met schokkende videobeelden waarop te zien is wat roken met je longen doet, nu brengt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in kaart wat de slechte gewoonte met je hart doet. En hoewel het filmpje slechts 30 seconden duurt, is het hartstikke schokkend.

Hogere hartslag

Maar liefst 17 procent van alle hartziektes wordt veroorzaakt door tabak, en wereldwijd zijn hartziektes nog altijd doodsoorzaak nummer één. ‘Mensen denken bij roken vooral aan longkanker maar tabak brengt ook veel schade toe aan het hart’, zo klinkt het vanuit de organisatie. ‘Nicotine zorgt voor een hogere hartslag en bloeddruk. Bij het roken komen ook giftige gassen vrij die de plaats van zuurstof in het bloed innemen. Er wordt zo dus ook minder zuurstof naar het hart gestuwd.’

Kies voor gezondheid

Hieronder zie je de video van de Wereldgezondheidsorganisatie, met de boodschap: ‘bescherm je hart en kies voor voor je gezondheid, niet voor tabak’ en zie hoe het hart steeds sneller gaat kloppen naarmate de hoeveelheid rook toeneemt:

Roken tast niet alleen je longen en je hart aan, maar ligt ook ten grondslag aan meer dan vijftig andere serieuze gezondheidsproblemen. Onder meer je aderen, huid, botten, hersenen, geslachtsorgaan en maag krijgen flinke klappen te verwerken wanneer er volop gerookt wordt. Daarnaast is het opsteken van een sigaret funest voor je vruchtbaarheid en – zoals algemeen bekend is – een absolute no go tijdens een zwangerschap.

Nooit te laat

Gebruik je als excuus om niet te stoppen dat je toch al heel lang rookt? En je gezondheid daardoor toch al is aangetast? Het is nooit te laat om te stoppen; je gezondheid kan nog aanzienlijk verbeteren wanneer je een einde maakt aan je sigarettenverslaving.

Beeld: iStock