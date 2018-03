Heftig: jongeren zetten ’s nachts hun wekker om appjes te checken

Sinds de komst van de smartphone heb je bijna geen excuus meer om even van de radar te verdwijnen. Je kúnt continu online en bereikbaar zijn, dus dat wordt in sommige ook van je verwacht. Of dat denk je. Wat in elk geval zeker is, is dat bijna niemand meer zonder telefoon de deur uitgaat en de drang om ‘m 24/7 te checken is ontzettend groot.

Lees ook: Lifehack: zó maak je extra geheugen vrij op je telefoon

Dat we zo afhankelijk zijn van onze smartphones, is best zorgelijk te noemen. Uit onderzoek van verzekeraar Interpolis en onderzoeksbureau GfK blijkt dat één op de vijf jongeren stress ervaart, dusdanig dat het kan leiden tot een burn-out. Smartphones zouden hier een grote rol in spelen. ‘Er zijn mensen die continu de druk voelen om het nieuws te checken’, aldus psycholoog Carien Karsten tegenover Het Parool. ‘Bij scholieren zie je juist dat ze de apps checken omdat ze bang zijn om iets te missen.’

Smartphonegebruik

Interpolis en GfK deden onderzoek onder 1.130 jongeren in de leeftijd van achttien tot en met 34 jaar. Hier kon een aantal opvallende conclusies uit getrokken worden. Zo blijkt dat vijf procent van de ondervraagden hun nachtrust onderbreken om hun telefoon te checken; middenin de nacht wordt de wekker gezet om te kijken of er appjes zijn binnengekomen. Daarnaast zou zo’n 79 procent van de ondervraagden later gaan slapen omdat ze te druk zijn met hun telefoon in bed. Uiteindelijk is dat niet goed voor je prestatievermogen. ‘Leg die telefoon anderhalf uur tot twee uur voordat je gaat slapen helemaal weg’, aldus neuroloog en somnoloog Hans Hamburger. ‘Want je kan wel jong, snel en slim zijn, je hebt toch die slaap nodig.’

Irritaties

Als de smartphone in alle haast wordt vergeten, ervaart bijna de helft van de jongeren serieuze stress. Wat opvallend is, is dat de meesten (82 procent) zich wél ergeren wanneer een ander veel op zijn of haar telefoon zit. Ook posts op social media kunnen voor de nodige frustraties zorgen; 62 procent van de ondervraagden zegt onzeker te worden van vakantiefoto’s van vrienden. Daarnaast baalt 35 procent van de jongeren wanneer ze zelf een foto delen en deze weinig reacties of likes oplevert.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Parool, Metronieuws | Beeld: iStock