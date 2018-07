Zo lang moet je je handen wassen nadat je naar het toilet bent geweest

Na een bezoekje aan het toilet is het belangrijk om je handen grondig te wassen. Dat weet natuurlijk iedereen, maar hoeveel mensen besteden er nou daadwerkelijk genoeg tijd en aandacht aan?

Vluchtig je handen onder de kraan houden en ze vervolgens afdrogen aan een handdoek die al dagen aan het haakje hangt: het voelt misschien fris, maar dat is het niet. Sterker nog, als je je handen niet lang en grondig genoeg wast, heeft de handeling geen effect.

Kruisbesmetting

Waarschijnlijk voel je ‘m al aankomen, maar uit Amerikaans onderzoek blijkt dat maar liefst 97 procent (!) van de 383 ondervraagden hun handen niet goed (genoeg) wast. ‘Je moet je handen gedurende 20 seconden goed schrobben met zeep’, aldus Carmen Rottenberg, ondersecretaris voor voedselveiligheid van het Amerikaanse ministerie. ‘Veel deelnemers spoelden hun handen maar vluchtig af wat betekent dat er nog heel wat vuil en bacteriën achterblijven, wat kan leiden tot kruisbesmetting. Als de kok zijn handen slecht wast, brengt hij de bacteriën over op de maaltijden die je als klant opeet.’

Gore handdoeken

We noemden het net al even, maar schone handen hebben niet alleen te maken met de manier waarop je ze wast; ook de handdoek die aan het haakje hangt is van grote invloed. En uit een eerdere studie blijkt dat 49 van de 100 geteste handdoeken bacteriën als E. coli – ook wel de poepbacterie genoemd – bevatten. Ieuw!

Zo moet het dus wél

Gelukkig komen de onderzoekers niet alleen maar met schokkende resultaten, maar delen ze ook een stappenplan voor de beste manier om je handen te wassen. Lees en leer:

Maak je handen nat met stromend water. Draai de kraan dicht en doe wat zeep op je handen. Wrijf beide handen goed in met zeep tot de boel lekker begint te schuimen. Vergeet daarbij de rug van de handen niet en wrijf iedere vinger in met zeep. Besteed bovendien de nodige aandacht aan je nagels. Schrob vervolgens nog minstens 20 seconden. Draai de kraan weer open en spoel je handen goed af onder het stromende water. Droog je handen af met een droge, schone handdoek.

