Haal de waarzegster in je naar boven met dit makkelijke overzicht over handlezen

Zit jij ook tijdens kerstavond aan tafel met de hele familie? Hallo, awkward stilte! Gelukkig kan jij dit gênante moment verhelpen dankzij ons makkelijke overzicht over handlezen. Zo kan jij de toekomst van het ensemble voorspellen én word jij in no time de ster van de avond. Who needs waarzeggers?

Wat je vingers vertellen

Klein duimpje?

Je duim zegt iets over je karakter. Komt hij tot ongeveer aan de helft van het onderste kootje van je wijsvinger? Dan kom je voor jezelf op, zonder dominant te worden. Doe dus vooral zo voort.

Beleefd wijsvingertje

Ben jij een geboren leider? Dan komt je wijsvinger waarschijnlijk hoger dan halverwege het bovenste kootje van de middelvinger. Komt hij veel lager, dan ben je een tikje onzeker.

Opgestoken middelvinger

Steek hem vooral even op – doe dat wel discreet. Is hij heel lang? Dan ben je veeleer een loner. Is hij aan de korte kant, dan ben je nogal impulsief. Veel verantwoordelijkheid? Niets voor jou.

Ring je ringvinger

Dramaqueen gespot! Heb je een lange ringvinger, dan ben je niet alleen creatief en vurig, maar sta je ook graag in de belangstelling. Misschien is een carrière als actrice iets voor jou…

Pink diva

Niets mis met een garderobe vol designspullen en een chique auto onder je bevallige booty. Vrouwen met een lange pink houden van mooi en duur. Nog één ding: let op voor mensen met een kromme pink. Die durven al eens een leugentje te vertellen.

Size does matter

Even testen: hou je hand voor je gezicht. Komen je vingers tot aan je wenkbrauwen, netjes in het midden van je voorhoofd of helemaal tot aan je haar? Kleine handen ogen dan wel schattig, maar dan kan je niet tegen je verlies. Intens en daadkrachtig, dat ben jij. Misschien niet zo verwonderlijk: gemiddelde handen wijzen op een rustig karakter. Heb je opvallend grote handen? Dan ben je gezegend met véél talenten, alleen niet het talent om snel te beslissen.

Breed = heet

Hoeveel je ook lijnt, je handen zal je niet veel smaller krijgen. No worries, mensen met brede handen worden over het algemeen heel sympathiek gevonden. Logisch ook, ze zijn sociaal en oprecht en functioneren goed in groep. Fun gegarandeerd.

Links. Nee, andere links!

Ben jij linkshandig? Dan ben je waarschijnlijk een creatieve en emotionele dromer. Gebruik jij vooral je rechterhand? Jij bent een doener.

Sexxxy!

Best grappig: mannen met een ringvinger die langer is dan hun wijsvinger hebben haast alle vrouwen aan hun voeten liggen. En vrouwen die een lange ringvinger hebben, vinden zichzelf vaak aantrekkelijk. De verklaring? Het mannelijk hormoon testosteron. Daardoor zoek je ook graag het avontuur op én heb je véél zin in seks.

Handlezen voor dummies

Genoeg theorie! Tijd voor actie. Dankzij dit handige overzicht kan jij de toekomst van je oma, neef, tante of kleine broertje voorspellen als een echte waarzegster.