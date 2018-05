Van uitvallende tanden tot vreemdgaan: soms droom je de raarste dingen en vraag je je zodra je wakker wordt meteen af waar het in vredesnaam vandaan komt. Hoewel het soms iets onschuldigs is en je je nergens zorgen om maakt, kun je ook weleens dromen dat je iets gruwelijks gedaan hebt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een moord plegen? Moet je je nu zorgen gaan maken?

Lees ook: Deze dingen kun je beter niet eten voordat je gaat slapen

Of je nu droomt dat je achtervolgd wordt, vermoord wordt of zélf een moord pleegt: als we het wereldwijde web mogen geloven komen zulk soort dromen maar al te vaak voor. Dus je hoeft in elk geval niet bang te zijn dat je de enige bent die dit soort dromen heeft.

Maar waar komen ze dan vandaan? ‘Vaak hebben dromen over moorden simpelweg te maken met iets wat je gedaan hebt, terwijl dat niet had gemogen. En dat kan iets heel stom zijn zoals een sigaret roken terwijl je gestopt was met roken’, legt Antonio Zadra –psychologie aan de universiteit van Montéal – uit. Je voelt je er schuldig over, en je wil zeker niet betrapt worden. Net zoals bij een moord het geval is.’

Onderbewustzijn

Volgens Antonio verschillen droomanalyses sterk per persoon, maar zouden de metaforen die je brein creëert in je slaap vaak gebaseerd zijn op situaties en gevoelens uit het dagelijks leven. Droom je iets waarna je je schuldig voelt – die moord, bijvoorbeeld – dan kan dat zelfs betekenen dat je onderbewustzijn je juist bewust wil maken van je schuldgevoelens. En het hoeft dan dus niet te betekenen dat je er al eens bewust bij stilgestaan hebt. Best gek, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock