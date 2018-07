Goed nieuws: we zouden meer moeten niksen

Gek op niets doen en lummelen? Goed nieuws, want volgens Alan Lightman zouden we veel meer tijd moeten verspillen en tijd doorbrengen zonder doel. De hoogleraar menswetenschappen sprak er uitgebreid over met NRC.

Rondje lopen

Lightman bracht recent het boek In Praise of Wasting Time uit, waarin hij pleit voor veel meer nutteloos rondhangen. We moeten broodnodig terug naar een ongedwongen blik op de de tijd, vindt de hoogleraar. Mensen zouden vaker gewoon een beetje moeten lanterfanteren. En nee, daarvoor hoef je niet per se een uur naar een witte muur te staren, maar je kunt bijvoorbeeld ook een rondje doelloos wandelen of een beetje op bed liggen en naar het plafond staren.

Schadelijk

Hij waarschuwt in zijn boek voor wat er zal gebeuren als we zo druk en mechanisch blijven leven zoals we nu doen. ‘De drukke leefstijl die we nu hebben, kost ons ontzettend veel. Te weinig niksen levert schade op aan ons vermogen om na te denken en te fantaseren. Die schade is subtieler dan de schade van zoiets als roken, maar misschien uiteindelijk wel net zo erg.’ Hij probeert zelf eenderde van zijn dag lummelend door te brengen. E-mail heeft hij niet meer en ook hij waarschuwt nadrukkelijk voor het continue gebruik van smartphones. ‘Elke tien minuten moeten inchecken op Facebook, Instagram en WhatsApp helpt zeker niet.’

Bron: LINDA.