Goed nieuws voor iedereen met groene ogen

Dat groene ogen uniek zijn, wisten we al. Slechts twee procent van de wereldbevolking heeft namelijk deze oogkleur. Toch heeft een nieuw onderzoek uitgewezen waarom mensen met groene ogen extra speciaal zijn.



Je oogkleur zegt veel over je persoonlijkheid. Dat jouw groene ogen zeldzaam zijn, heb je vast al eens gehoord. Toch heeft deze oogkleur volgens de wetenschap nog een heleboel andere kwaliteiten. En wie zijn wij om dit tegen te spreken?

Groene ogen zijn het meest sexy!

The Impulse Research Corporation uit L. A. deed onderzoek naar welke oogkleur het meest verleidelijk zou zijn. Hoe werden groene ogen omschreven? Het woord dat het meest gebruikt werd bij deze oogkleur was ‘sexy’! Personen met groene kijkers worden volgens deze studie gezien als mysterieus en verleidelijk. Ook kregen de testpersonen de vraag welke kleur ze zouden kiezen, mochten ze hun oogkleur kunnen veranderen. Het antwoord op deze vraag? Juist, je raadt het al: de kleur groen kwam ook hier als winnaar uit de bus.

Personen met groene ogen zijn niet alleen mysterieus, maar ook onafhankelijk. Bovendien zijn ze ook onvoorspelbaar en worden ze niet snel boos. Last but not least: mensen met een groene oogkleur zijn vaak ook creatief!

