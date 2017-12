Goed nieuws: goedkope wijn zorgt niet voor een ergere kater

De maand december is met alle cadeaus en uitgebreide diners al duur genoeg. Daarom is het zoeken naar dingen waar je op kunt besparen. Goed nieuws, want wij hebben er eentje voor je waar je in elk geval géén spijt van gaat krijgen.

Lees ook: Moeten we heen: nieuwe wijnbar & boutique Shiraz in Amsterdam

Geloof het of niet, maar je hoeft bij het kerstdiner dus niet de duurste wijnen uit het schap te serveren. Goedkope varianten zorgen volgens onderzoekers namelijk niet voor een ergere kater, terwijl dat wel vaak wordt gezegd. Integendeel: wijn die lang gerijpt is en waar een flink prijskaartje aanhangt, zou juist eerder kunnen zorgen voor een heftigere kater. Wacht, wat?

Histamine

Hoe dat zit? Als je last hebt van een kater, kan dat komen door de reactie op histamine. Deze stof ontstaat door de rijping van wijn en er zou meer van vrij komen naarmate de wijn veroudert. Heb je dus een lang gerijpte wijn te pakken, dan kan het zomaar zijn dat je de volgende ochtend wakker wordt met een hevigere hoofdpijn dan wanneer je een goedkope wijn hebt gedronken. Niet alleen goed voor je bankrekening, maar óók voor je gemoedstoestand dus. Ha!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bronnen: Beautify | Beeld: iStock