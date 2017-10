Goed nieuws: friet is helemaal niet zo ongezond als je denkt

Een lekker frietje gaat er altijd wel in. Helaas niet te vaak, want echt gezond is het niet. Of toch wel? Uit nieuw onderzoek blijkt dat jouw heerlijke snack helemaal niet zo slecht is als je denkt.

Food Chemistry heeft namelijk ondervonden dat er in gefrituurd eten meer antioxidanten zit. En laat dit nu net het stofje zijn dat helpt om kanker en hart- en vaatziektes te voorkomen. Dat wil helaas niet zeggen dat friet gezond is. Het geeft alleen aan dat er ook goede stoffen zitten in jouw patatje. Af en toe lekker naar de frituur kan dus niet zo veel kwaad.

Bron: Beautify | Beeld: Shutterstock