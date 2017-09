Goed nieuws: in deze maanden weeg je het minst

Rond de feestdagen worden we lang niet altijd vrolijk van de weegschaal. Maar wat blijkt? Er zijn bepaalde maanden in het jaar waarin je aanzienlijk minder weegt. Is dat even goed nieuws.

In dit onderzoek werd het gewicht van ruim 3 duizend Amerikanen, Japanners en Duitsers bijgehouden. Wat blijkt? Rond de feestdagen kwamen ze de meeste kilo’s aan, maar in de maanden daarvoor wogen ze het minst. In oktober en november heb je dus grote kans dat je weegschaal een laag getal aangeeft.

Gewicht verliezen

Mocht je dus nog wat gewicht willen verliezen, dan kun je het beste de aankomende maanden starten. Na kerst zit er gauw alweer een halve kilo aan en dat maakt het alleen maar moeilijker om het weer kwijt te raken.

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock