Zoete aardappel op tafel zetten? Dit is de gezondste manier om ‘m te bereiden

Van frietjes tot stamppot en puree: zoete aardappel is een razend populaire groente. Ja, je leest het goed, zoete aardappel is – in tegenstelling tot gewone aardappels – een groente. Hij kent veel gezondheidsvoordelen én smaakt lekker, dus het is niet gek als je ‘m regelmatig op tafel zet. Maar wat is nu de gezondste manier om ‘m te bereiden?

Wil je zo veel mogelijk van de gezonde stoffen van de zoete aardappel behouden? Dan kun je de groente volgens wetenschapper Michael Greger, bekend van de Netflix-documentaire ‘Food Choices’, het best koken of stomen; dat is een stuk gezonder dan wanneer je ‘m bakt of roostert.

Koken of stomen

Kook of stoom je de zoete aardappel, dan blijven de meeste antioxidanten bewaard. Er gaan op die manier namelijk minder moleculen kapot, als je de bereidingsmanieren op microscopisch niveau met elkaar vergelijkt. Daarnaast zorg je er met koken of stomen voor dat het zetmeel in de zoete aardappel bindt, waardoor de voedingsstoffen beter opgenomen kunnen worden door het lichaam. Tot slot blijkt het beter te zijn voor de bloedsuikerspiegel.

Gezonde stoffen

Welke gezondheidsvoordelen de zoete aardappel allemaal kent? Ten eerste is de glycemische index een stuk lager dan die van een gewone aardappel, waardoor de oranje groentesoort een positieve uitwerking heeft op je bloedsuikerspiegel. Daarnaast is-ie een bron van vitamine B6, en da’s voordelig voor je hart. Ook bevat zoete aardappel fosfor, ijzer, koper, zink, jodium, selenium, en vitamine E. Dus als je ‘m nog niet zo vaak op het menu zet, toch maar vaker doen?

